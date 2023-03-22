Не менее 13 человек погибли и 114 пострадали при землетрясении в Афганистане и Пакистане

Мощное землетрясение в Афганистане и Пакистане унесло жизни не менее 13 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По данным официального представителя Министерства общественного здравоохранения Временного правительства Афганистана Шарафата Замана Амара, количество погибших в стране составляет по меньшей мере четыре человека, а получивших ранения в пострадавших районах по всей стране — около 70.

Как отметил представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Шафиулла Рахими, количество жертв может увеличиться, поскольку поисково-спасательные группы ещё не добрались до большего количества пострадавших от землетрясения деревень. По его словам, некоторые районы удалены и не имеют сотовой связи.

Как сообщили в Провинциальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями (PDMA), в Пакистане в результате обрушения домов и других зданий погибли по меньшей мере девять человек, в том числе двое детей. Ещё не менее 44 человек получило ранения.