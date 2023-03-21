Мощное землетрясение в Афганистане заставило жителей нескольких стран выбежать на улицу

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр был зафиксирован в 48 километрах к юго-западу от города Ишкашим, где проживает свыше 12 тысяч человек.

Очаг был на глубине 185 километров рядом с афганской границей с Пакистаном и Таджикистаном. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Отголоски землетрясения ощущались на севере Индии, в частности в Нью-Дели. В домах тряслась мебель и раскачивались люстры. О подземных толчках также заявили в Узбекистане, в том числе в Ташкенте, и на юге Казахстана. В соцсетях появилось видео, на котором обеспокоенные жители Шымкента вышли на улицы.