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21 марта, 17:57

Мощное землетрясение в Афганистане заставило жителей нескольких стран выбежать на улицу

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,8

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр был зафиксирован в 48 километрах к юго-западу от города Ишкашим, где проживает свыше 12 тысяч человек.

Жители Шымкента вышли на улицы из-за землетрясения. Видео © Telegram / Caspian Live || 24/7

Очаг был на глубине 185 километров рядом с афганской границей с Пакистаном и Таджикистаном. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Отголоски землетрясения ощущались на севере Индии, в частности в Нью-Дели. В домах тряслась мебель и раскачивались люстры. О подземных толчках также заявили в Узбекистане, в том числе в Ташкенте, и на юге Казахстана. В соцсетях появилось видео, на котором обеспокоенные жители Шымкента вышли на улицы.

Камчатский стратовулкан выбросил пепел

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Ранее Лайф писал, что Турция начала терять туристов после разрушительных землетрясений. Они произошли в начале февраля и унесли тысячи жизней.

Обложка ©

Telegram / Caspian Live || 24/7

Никита Осипов
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