Камчатский стратовулкан выбросил пепел
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до шести километров
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до шести километров. Как сообщает региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН, ему присвоен оранжевый уровень опасности.
"Слабые локальные землетрясения, повышенный уровень эмиссии вулканических газов. Сейсмичность выше фоновой, наличие пепла в выбросах, наличие термальных аномалий", — характеризуется оранжевый уровень на сайте ведомства.
Шивелучу также присвоен оранжевый код авиационной опасности. Есть возможность развития чрезвычайной ситуации.
Как писал ранее Лайф, в начале марта Шивелуч уже выбрасывал столб пепла. Тогда он был высотой 5,5 км. Шлейф распространялся в северо-восточном направлении — в сторону Берингова моря.
Wikipedia / NASA