Камчатский стратовулкан выбросил пепел

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до шести километров. Как сообщает региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН, ему присвоен оранжевый уровень опасности.

Как писал ранее Лайф, в начале марта Шивелуч уже выбрасывал столб пепла. Тогда он был высотой 5,5 км. Шлейф распространялся в северо-восточном направлении — в сторону Берингова моря.