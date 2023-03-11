Дым до неба: Появилось зрелищное видео извержения вулкана Судного дня

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который учёные связывают с Судным днём, потому что последствиями могут стать климатические аномалии, кризисы в мировой экономике и голод. Об этом пишет BNPB.

Извержение вулкана в Индонезии. Видео © Twitter / Volcaholic / TOLGA ÖZÇELİK

Зрелищные кадры появились в Сети. На них клубы чёрного дыма заволакивают небо и скрывают саму гору, местные жители покидают прилегающие районы, так как власти запретили приближаться к вулкану ближе чем на семь километров. Однако об эвакуации пока не объявляли. Пострадавших нет.

Как сообщается, лава растеклась на полтора километра, а столб дыма поднялся на семь километров. Сейчас извержение продолжается, местные экстренные службы предупреждают об опасности лавовых лавин и горячих облаков. Мерапи считается наиболее активным из 130 вулканов в Индонезии.