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11 марта, 11:13

Дым до неба: Появилось зрелищное видео извержения вулкана Судного дня

В Индонезии проснулся вулкан Судного дня Мерапи

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который учёные связывают с Судным днём, потому что последствиями могут стать климатические аномалии, кризисы в мировой экономике и голод. Об этом пишет BNPB.

Извержение вулкана в Индонезии. Видео © Twitter / Volcaholic / TOLGA ÖZÇELİK

Зрелищные кадры появились в Сети. На них клубы чёрного дыма заволакивают небо и скрывают саму гору, местные жители покидают прилегающие районы, так как власти запретили приближаться к вулкану ближе чем на семь километров. Однако об эвакуации пока не объявляли. Пострадавших нет.

Как сообщается, лава растеклась на полтора километра, а столб дыма поднялся на семь километров. Сейчас извержение продолжается, местные экстренные службы предупреждают об опасности лавовых лавин и горячих облаков. Мерапи считается наиболее активным из 130 вулканов в Индонезии.

Бурлящее озеро лавы: Появилось устрашающее видео извержения вулкана на Гавайях

Бурлящее озеро лавы: Появилось устрашающее видео извержения вулкана на Гавайях

Ранее Лайф писал, что на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 километра при высоте самого исполина 3283 метра.

Обложка ©

Twitter / Volcaholic

Татьяна Миссуми
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