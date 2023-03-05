Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 5,5 км

На вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 километра при высоте самого исполина 3283 метра. Об этом сообщила камчатская Группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Облако пепла поднялось на 5,5 километра над уровнем моря", — сказано на официальном сайте.

Как уточнили в МЧС по региону, пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.