Бурлящее озеро лавы: Появилось устрашающее видео извержения вулкана на Гавайях

Жители Гавайского архипелага стали свидетелями мощного извержения вулкана Килауэа. Брызги бурлящей лавы удалось заснять на видео, пользователи выкладывают ролики в соцсети.

На Гавайях вулкан Килауэа пробил асфальт на трассе. Видео © Twitter / @shadatsu888

На кадрах видно, что кипящая оранжевая масса вырывается из-под земли на поверхность, пробивая асфальт. Рядом образовалось бурлящее озеро лавы. На месте находятся экстренные службы. Последний раз этот вулкан был активен в декабре 2022 года.

Рядом с местом извержения вулкана работают спецслужбы. Видео © Twitter / @shadatsu888

Извержение Килауэа также спровоцировало в районе землетрясение магнитудой 4,8. Власти успокаивают местных жителей тем, что активность вулкана полностью находится в пределах национального парка Хавайи-Волкейнос и населённым пунктам ничто не угрожает.