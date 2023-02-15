Бурлящее озеро лавы: Появилось устрашающее видео извержения вулкана на Гавайях
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа
Жители Гавайского архипелага стали свидетелями мощного извержения вулкана Килауэа. Брызги бурлящей лавы удалось заснять на видео, пользователи выкладывают ролики в соцсети.
На Гавайях вулкан Килауэа пробил асфальт на трассе. Видео © Twitter / @shadatsu888
На кадрах видно, что кипящая оранжевая масса вырывается из-под земли на поверхность, пробивая асфальт. Рядом образовалось бурлящее озеро лавы. На месте находятся экстренные службы. Последний раз этот вулкан был активен в декабре 2022 года.
Рядом с местом извержения вулкана работают спецслужбы. Видео © Twitter / @shadatsu888
Извержение Килауэа также спровоцировало в районе землетрясение магнитудой 4,8. Власти успокаивают местных жителей тем, что активность вулкана полностью находится в пределах национального парка Хавайи-Волкейнос и населённым пунктам ничто не угрожает.
Ранее в Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима, дым от него поднялся на высоту один километр. Жуткие кадры природного явления появились в Сети.
Twitter / @shadatsu888