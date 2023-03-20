Турция начала терять туристов после разрушительных землетрясений
Turizm Guncel: Из-за землетрясений сократилось число бронирований туров в Турцию
На фоне мощных землетрясений, роста цен и предстоящих выборов в Турции сократилось число бронирований туров в эту страну, сообщает издание Turizm Guncel.
Одной из самых главных причин падения спроса на путешествия в Турцию являются разрушительные землетрясения, которые произошли в начале февраля и унесли тысячи жизней.
На фоне этого в стране произошёл скачок цен, отдых в турецких отелях стал сильно дороже. Также туристы обеспокоены ситуацией в стране из-за грядущих выборов. При этом владельцы отелей всё же надеются, что ситуация с покупками туров в Турцию улучшится в ближайшее время.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. В результате случившегося погибли 49 тысяч человек. В Сирии также ощущались толчки, жертвами стали около восьми с половиной тысяч человек. Мощность стихийного бедствия сравнили со взрывом 500 атомных бомб.
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