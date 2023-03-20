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20 марта, 08:18

Турция начала терять туристов после разрушительных землетрясений

Turizm Guncel: Из-за землетрясений сократилось число бронирований туров в Турцию

На фоне мощных землетрясений, роста цен и предстоящих выборов в Турции сократилось число бронирований туров в эту страну, сообщает издание Turizm Guncel.

Одной из самых главных причин падения спроса на путешествия в Турцию являются разрушительные землетрясения, которые произошли в начале февраля и унесли тысячи жизней.

На фоне этого в стране произошёл скачок цен, отдых в турецких отелях стал сильно дороже. Также туристы обеспокоены ситуацией в стране из-за грядущих выборов. При этом владельцы отелей всё же надеются, что ситуация с покупками туров в Турцию улучшится в ближайшее время.

Росавиация заверила, что российские рейсы будут планово обслуживаться в Турции этим летом

Росавиация заверила, что российские рейсы будут планово обслуживаться в Турции этим летом

Напомним, в Турции 6 февраля произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. В результате случившегося погибли 49 тысяч человек. В Сирии также ощущались толчки, жертвами стали около восьми с половиной тысяч человек. Мощность стихийного бедствия сравнили со взрывом 500 атомных бомб.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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