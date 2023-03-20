Турция начала терять туристов после разрушительных землетрясений

На фоне мощных землетрясений, роста цен и предстоящих выборов в Турции сократилось число бронирований туров в эту страну, сообщает издание Turizm Guncel.

Одной из самых главных причин падения спроса на путешествия в Турцию являются разрушительные землетрясения, которые произошли в начале февраля и унесли тысячи жизней.

На фоне этого в стране произошёл скачок цен, отдых в турецких отелях стал сильно дороже. Также туристы обеспокоены ситуацией в стране из-за грядущих выборов. При этом владельцы отелей всё же надеются, что ситуация с покупками туров в Турцию улучшится в ближайшее время.