Росавиация заверила, что российские рейсы будут планово обслуживаться в Турции этим летом
Рейсы российских авиакомпаний будут планово обслуживаться в турецких аэропортах этим летом. Этот вопрос обсудили замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава турецкого ведомства гражданской авиации Кемал Юксек.
"Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето-2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключёнными коммерческими договорённостями", — говорится в сообщении Росавиации по итогам консультаций.
Стороны отметили, что вопрос полётов российских и турецких перевозчиков находится на постоянном контроле, также он поддержал дальнейшее развитие авиасообщения между двумя странами.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Турции якобы запретили заправку и техническое обслуживание самолётов американского производства из России и Белоруссии. В Минтрансе РФ опровергли данные утверждения.
ТАСС / Сергей Бобылев