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17 марта, 15:34

Росавиация заверила, что российские рейсы будут планово обслуживаться в Турции этим летом

Рейсы российских авиакомпаний будут планово обслуживаться в турецких аэропортах этим летом. Этот вопрос обсудили замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава турецкого ведомства гражданской авиации Кемал Юксек.

"Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето-2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключёнными коммерческими договорённостями", — говорится в сообщении Росавиации по итогам консультаций.

Стороны отметили, что вопрос полётов российских и турецких перевозчиков находится на постоянном контроле, также он поддержал дальнейшее развитие авиасообщения между двумя странами.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Турции якобы запретили заправку и техническое обслуживание самолётов американского производства из России и Белоруссии. В Минтрансе РФ опровергли данные утверждения.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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