Росавиация заверила, что российские рейсы будут планово обслуживаться в Турции этим летом

Рейсы российских авиакомпаний будут планово обслуживаться в турецких аэропортах этим летом. Этот вопрос обсудили замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава турецкого ведомства гражданской авиации Кемал Юксек.

"Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето-2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключёнными коммерческими договорённостями", — говорится в сообщении Росавиации по итогам консультаций.

Стороны отметили, что вопрос полётов российских и турецких перевозчиков находится на постоянном контроле, также он поддержал дальнейшее развитие авиасообщения между двумя странами.