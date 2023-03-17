Минтранс: Проблем с наземным обслуживанием российских самолётов в аэропортах Турции нет

Министерство транспорта консультируется с Анкарой по вопросу заправки российских самолётов в аэропортах Турции, при этом проблем с наземным обслуживанием воздушных судов нет. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую Республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолётов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее газета "Коммерсант" заявила, что турецкие власти якобы приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолётов американского производства из России и Белоруссии.