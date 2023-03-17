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17 марта, 07:45

Минтранс: Проблем с наземным обслуживанием российских самолётов в аэропортах Турции нет

Минтранс РФ обсуждает с Турцией вопрос топливного обеспечения российских самолётов

Министерство транспорта консультируется с Анкарой по вопросу заправки российских самолётов в аэропортах Турции, при этом проблем с наземным обслуживанием воздушных судов нет. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую Республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолётов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее газета "Коммерсант" заявила, что турецкие власти якобы приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолётов американского производства из России и Белоруссии.

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Ранее стало известно, что разрушительные землетрясения, произошедшие в феврале в Турции, могут изменить планы Анкары по приобретению истребителей. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан, страна может отказаться от американских F-16 и рассмотреть другие варианты, в том числе с российскими боевыми самолётами.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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