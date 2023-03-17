"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 07:18

Украина заявила о планах наладить производство ядерного топлива

Минэнерго Украины заявило о планах начать производство ядерного топлива взамен российского

В Министерстве энергетики Украины заявили о намерении наладить производство ядерного топлива, которое в перспективе сможет заменить российское на европейском рынке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" (украинская компания – оператор национальных АЭС. — Прим. Лайфа) планирует выйти через три года", — сказано в заявлении.

В заялении сказано, что Киев начал изготовление составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000. В ближайших планах наладить производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Инициатива реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. В будущем Украина может стать поставщиком ядерного топлива для Чехии, Словакии, Финляндии и Болгарии.

На Украине могут построить завод по производству немецких танков Panther

На Украине могут построить завод по производству немецких танков Panther

Ранее Лайф писал, что Правительство Великобритании заявило о запуске конкурса на создание альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций. На эти цели предусмотрено 75 миллионов фунтов стерлингов.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров