Украина заявила о планах наладить производство ядерного топлива
Минэнерго Украины заявило о планах начать производство ядерного топлива взамен российского
В Министерстве энергетики Украины заявили о намерении наладить производство ядерного топлива, которое в перспективе сможет заменить российское на европейском рынке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" (украинская компания – оператор национальных АЭС. — Прим. Лайфа) планирует выйти через три года", — сказано в заявлении.
В заялении сказано, что Киев начал изготовление составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000. В ближайших планах наладить производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Инициатива реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. В будущем Украина может стать поставщиком ядерного топлива для Чехии, Словакии, Финляндии и Болгарии.
Ранее Лайф писал, что Правительство Великобритании заявило о запуске конкурса на создание альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций. На эти цели предусмотрено 75 миллионов фунтов стерлингов.
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