Эрхан: Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей

Разрушительные землетрясения, произошедшие в феврале в Турции, могут изменить планы Анкары по приобретению истребителей. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан, страна может отказаться от американских F-16 и рассмотреть другие варианты, в том числе с российскими боевыми самолётами.

"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов", — пояснил турецкий политик в беседе с РИА "Новости".