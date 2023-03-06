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6 марта, 04:27

Эрхан: Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей

Разрушительные землетрясения, произошедшие в феврале в Турции, могут изменить планы Анкары по приобретению истребителей. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан, страна может отказаться от американских F-16 и рассмотреть другие варианты, в том числе с российскими боевыми самолётами.

"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов", — пояснил турецкий политик в беседе с РИА "Новости".

Sabah: Турция потребовала от Пентагона решить вопрос по истребителям F-16

Sabah: Турция потребовала от Пентагона решить вопрос по истребителям F-16

Эрхан отметил, что турецкое правительство совершило ошибку, попросив у Вашингтона истребители, которые Конгресс отказывается поставлять, постоянно находя "какие-то предлоги". Кроме того, эти самолёты уже "устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими". Чиновник считает, что Анкара должна изменить позицию и запросить, например, китайский самолёт, который был продан Пакистану, российские истребители или европейский Eurofighter.

А ранее аналитик раскрыла потенциальных поставщиков газа через хаб в Турции. По мнению Евгении Поповой, этот хаб станет "газораспределительным центром".

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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