Эрхан: Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей
Разрушительные землетрясения, произошедшие в феврале в Турции, могут изменить планы Анкары по приобретению истребителей. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан, страна может отказаться от американских F-16 и рассмотреть другие варианты, в том числе с российскими боевыми самолётами.
"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов", — пояснил турецкий политик в беседе с РИА "Новости".
Эрхан отметил, что турецкое правительство совершило ошибку, попросив у Вашингтона истребители, которые Конгресс отказывается поставлять, постоянно находя "какие-то предлоги". Кроме того, эти самолёты уже "устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими". Чиновник считает, что Анкара должна изменить позицию и запросить, например, китайский самолёт, который был продан Пакистану, российские истребители или европейский Eurofighter.
А ранее аналитик раскрыла потенциальных поставщиков газа через хаб в Турции. По мнению Евгении Поповой, этот хаб станет "газораспределительным центром".