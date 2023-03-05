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5 марта, 06:23

Аналитик раскрыла потенциальных поставщиков газа через хаб в Турции

Аналитик Попова: Россия, Иран, США и Туркменистан смогут поставлять газ через турецкий хаб

Россия, Азербайджан, Иран могут поставлять газ через хаб в Турции. Об этом заявила аналитик "Выгон. Консалтинг" Евгения Попова. Она подчеркнула, что вместе с тем существует и ряд потенциальных поставщиков, например экспортёры СПГ: Алжир, Катар, США и прочие страны.

По мнению эксперта, хаб станет "газораспределительным центром". В первую очередь трубопроводы протянутся в страны Южной и Юго-Восточной Европы. При этом он может стать "новой точкой" в создании электронной торговой площадки, а новый ценовой индекс — региональным бенчмарком.

"Поставщиками газа могут стать РФ, Азербайджан, Иран, в перспективе Туркменистан, и другие поставщики СПГ (Алжир, Катар, США и прочие)", — приводит её слова РИА "Новости".

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Ранее в Турции назвали возможные сроки открытия хаба для российского газа. Как отметил министр энергетики республики Фатих Донмез, он начнёт работу уже в течение этого года. Причём представитель Кремля Дмитрий Песков допустил изменение сроков открытия хаба для российского газа в Стамбуле из-за землетрясений.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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