"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 09:26

Welt am Sonntag: ФРГ хочет использовать оставшиеся от "Северного потока — 2" трубы для СПГ

Немецкие власти хотят использовать трубы, оставшиеся после строительства "Северного потока — 2", в сооружении нового трубопровода, который соединит плавучий терминал СПГ в районе острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

По данным источника газеты, сейчас власти ФРГ обсуждают с компанией Nord Stream 2 покупку около трёх тысяч труб, которые не использовали при строительстве "Северного потока — 2". Детали находятся на складе временного хранения в порту Мукран на острове Рюген, через территорию которого будет проложен новый трубопровод.

"Правительство намерено использовать эти участки для [строительства] трубопровода протяжённостью чуть менее 40 километров, который соединит планируемый недалеко от Рюгена терминал СПГ с Лубмином на материке", — говорится в материале.

Cicero: В ФРГ сожгли документ о пожертвованиях "Газпрома" в адрес "Северного потока − 2"

Cicero: В ФРГ сожгли документ о пожертвованиях "Газпрома" в адрес "Северного потока − 2"

Ранее Лайф сообщал, что американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о причастности США к теракту на "Северных потоках", призвал Европу опасаться следующей зимы из-за возможных проблем с газом. Отдельные волнения из-за возможных проблем с голубым топливом отмечаются в Германии, подчеркнул он.

Обложка ©

Сайт "Газпрома"

Наталья Исакова
  • Новости
  • Германия
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров