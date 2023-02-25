Welt am Sonntag: ФРГ хочет использовать оставшиеся от "Северного потока — 2" трубы для СПГ

Немецкие власти хотят использовать трубы, оставшиеся после строительства "Северного потока — 2", в сооружении нового трубопровода, который соединит плавучий терминал СПГ в районе острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

По данным источника газеты, сейчас власти ФРГ обсуждают с компанией Nord Stream 2 покупку около трёх тысяч труб, которые не использовали при строительстве "Северного потока — 2". Детали находятся на складе временного хранения в порту Мукран на острове Рюген, через территорию которого будет проложен новый трубопровод.

"Правительство намерено использовать эти участки для [строительства] трубопровода протяжённостью чуть менее 40 километров, который соединит планируемый недалеко от Рюгена терминал СПГ с Лубмином на материке", — говорится в материале.