Sabah: Турция потребовала от Пентагона решить вопрос по истребителям F-16

Власти Турции ведут переговоры с Пентагоном и требуют представить вопрос Конгрессу США по закупке истребителей F-16. Об этом пишет Sabah со ссылкой на источники.

"Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведёт переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США", — говорится в публикации.

По данным газеты, если "этот метод используется", то Конгресс утвердит вопрос в течение определённого периода времени.