Sabah: Турция потребовала от Пентагона решить вопрос по истребителям F-16
Власти Турции ведут переговоры с Пентагоном и требуют представить вопрос Конгрессу США по закупке истребителей F-16. Об этом пишет Sabah со ссылкой на источники.
"Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведёт переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США", — говорится в публикации.
По данным газеты, если "этот метод используется", то Конгресс утвердит вопрос в течение определённого периода времени.
Напомним, что США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400. Чуть позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что взамен F-35 Вашингтон предложил Анкаре закупить истребители F-16.