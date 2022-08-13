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13 августа, 08:26

Sabah: Турция потребовала от Пентагона решить вопрос по истребителям F-16

Власти Турции ведут переговоры с Пентагоном и требуют представить вопрос Конгрессу США по закупке истребителей F-16. Об этом пишет Sabah со ссылкой на источники.

"Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведёт переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США", — говорится в публикации.

По данным газеты, если "этот метод используется", то Конгресс утвердит вопрос в течение определённого периода времени.

Конгрессмены США усложнили передачу Турции истребителей F-16

Конгрессмены США усложнили передачу Турции истребителей F-16

Напомним, что США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400. Чуть позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что взамен F-35 Вашингтон предложил Анкаре закупить истребители F-16.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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