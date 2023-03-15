Глава Минтранса заверил, что каннибализации самолётов на фоне санкций в России нет

В России нет процесса "каннибализации" самолётов, при котором запчасти снимаются с одного лайнера и устанавливаются на другой. Об этом в ходе доклада на заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"На сегодняшний день из 1167 самолётов у нас не каннибализирован ни один самолёт. У нас нет каннибализации, как мы предполагали, — все самолёты работают в нормальном режиме, мы все обеспечиваемся запчастями, я хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке сделанные", — заявил Савельев.

Кроме того, он заметил, что средний возраст лайнеров из текущего авиапарка российских компаний составляет 15 лет. Исходя из этого, поддерживать лётную годность самолётов удастся на протяжении 10 лет. Это же время даётся Минпромторгу на разработку отечественных лайнеров.