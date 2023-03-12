В России начнут по-новому наносить опознавательные знаки на самолёты

Министр транспорта Виталий Савельев подписал указ, согласно которому в России с сентября этого года вступают в силу новые правила нанесения государственных и регистрационных опознавательных знаков на самолётах гражданской авиации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, они должны наноситься с двух сторон на крылья, боковые поверхности хвостовой части фюзеляжа или киль. Если места на боковых поверхностях хвостовой части фюзеляжа не хватает, то их следует нанести на боковые поверхности нижней части киля.

"Государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на левой половине нижней поверхности крыла", — говорится в приказе.

Ранее государственный опознавательный знак необходимо было размещать на правой половине нижней поверхности крыла самолёта, а регистрационный — на левой половине.