Савельев: Более 70 самолётов российских авиакомпаний остались за рубежом из-за санкций

"Многие авиакомпании, к сожалению, [после введения санкций] пошли на то, чтобы самолёты сдавать. В итоге мы потеряли 75 самолётов, из которых примерно четверть — это самолёты, которые были на чеках за рубежом и которые были под погрузкой. Вот 75 машин мы потеряли", — отметил он на заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.