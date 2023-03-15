Савельев: Более 70 самолётов российских авиакомпаний остались за рубежом из-за санкций
Более 70 самолётов российских авиакомпаний осталось за границей после введения санкций. Такие цифры озвучил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Многие авиакомпании, к сожалению, [после введения санкций] пошли на то, чтобы самолёты сдавать. В итоге мы потеряли 75 самолётов, из которых примерно четверть — это самолёты, которые были на чеках за рубежом и которые были под погрузкой. Вот 75 машин мы потеряли", — отметил он на заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
Также, по его словам, российские авиакомпании продолжают выкуп бортов у иностранных лизингодателей, на это правительство выделило более 300 миллиардов рублей. В частности, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолётов.
Напомним, накануне президент Владимир Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где во время общения с сотрудниками рассказал, что Запад, вводя санкции, рассчитывал на крах промышленности и финансовой системы России, однако этого не произошло.
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