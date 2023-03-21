В Узбекистане произошло сильное землетрясение
В Узбекистане вслед за Афганистаном зафиксировали землетрясение силой 4–6 баллов
Волна землетрясения, произошедшего в Афганистане, достигла Узбекистана, его жители ощущали продолжительные подземные толчки. Как сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС, их сила составила 4-6 баллов.
Эпицентр землетрясения в Афганистане, произошедшего 21 марта магнитудой 6,6, глубиной 220 километров, находился в 561 километрах на юго-востоке от Ташкента. Сила подземных толчков в столице Узбекистана, как сообщают сейсмологи, достигала 5 баллов, в Сурхандарьинской области — 5–6 баллов, а по остальной территории зафиксирован показатель в 4–5 баллов. О разрушениях и пострадавших сообщений нет.
Ранее Лайф писал, что мощное землетрясение в Афганистане заставило жителей нескольких стран выбежать на улицу. Эпицентр был зафиксирован в 48 километрах к юго-западу от города Ишкашим, где проживает свыше 12 тысяч человек.
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