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21 марта, 19:44

В Узбекистане произошло сильное землетрясение

В Узбекистане вслед за Афганистаном зафиксировали землетрясение силой 4–6 баллов

Волна землетрясения, произошедшего в Афганистане, достигла Узбекистана, его жители ощущали продолжительные подземные толчки. Как сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС, их сила составила 4-6 баллов.

Эпицентр землетрясения в Афганистане, произошедшего 21 марта магнитудой 6,6, глубиной 220 километров, находился в 561 километрах на юго-востоке от Ташкента. Сила подземных толчков в столице Узбекистана, как сообщают сейсмологи, достигала 5 баллов, в Сурхандарьинской области — 5–6 баллов, а по остальной территории зафиксирован показатель в 4–5 баллов. О разрушениях и пострадавших сообщений нет.

На юге американского штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

На юге американского штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Ранее Лайф писал, что мощное землетрясение в Афганистане заставило жителей нескольких стран выбежать на улицу. Эпицентр был зафиксирован в 48 километрах к юго-западу от города Ишкашим, где проживает свыше 12 тысяч человек.

Обложка ©

Getty Images / Gary S Chapman

Арина Родионова
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