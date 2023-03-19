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19 марта, 16:54

На юге американского штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

На юге штата Аляска в США зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила американская Геологическая служба (USGS).

Известно, что подземные толчки случились в 18:06 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах к юго-западу от города Анкор Пойнт. Очаг — на глубине 65,4 километра. На данный момент не поступало информации о жертвах и разрушениях в результате случившегося.

Мощное землетрясение всколыхнуло турецкий город на левом краю Анатолийского разлома

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Ранее Лайф писал о том, что в Эквадоре было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Илья Суриков
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