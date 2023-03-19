На юге американского штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

На юге штата Аляска в США зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила американская Геологическая служба (USGS).

Известно, что подземные толчки случились в 18:06 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах к юго-западу от города Анкор Пойнт. Очаг — на глубине 65,4 километра. На данный момент не поступало информации о жертвах и разрушениях в результате случившегося.