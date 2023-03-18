В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

Его эпицентр располагался в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди в панике выбегают на улицы, а также уже после толчков разбирают завалы. В Гуаякиле некоторые районы города остались без света. Толчки также ощущались в провинциях Эль-Оро, Лос-Риос, Эсмеральда.