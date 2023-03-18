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18 марта, 17:58

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

<p>Последствия землетрясения в Эквадоре. Обложка © <a href="https://twitter.com/ecuteck593/status/1637151214767947779" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / Daniel </p>

Последствия землетрясения в Эквадоре. Обложка © Twitter / Daniel

В Эквадоре было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Кадры землетрясения в Эквадоре и его последствий. Видео © Twitter / infosismologic / Oliva Noticias / Notimix

Его эпицентр располагался в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди в панике выбегают на улицы, а также уже после толчков разбирают завалы. В Гуаякиле некоторые районы города остались без света. Толчки также ощущались в провинциях Эль-Оро, Лос-Риос, Эсмеральда.

Ущерб от разрушительных землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов

Ущерб от разрушительных землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у побережья Турции. Толчки ощущали в городе Мерсин, расположенном на левом краю Анатолийского разлома. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Матвей Константинов
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