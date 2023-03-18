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18 марта, 07:16

Мощное землетрясение всколыхнуло турецкий город на левом краю Анатолийского разлома

Сейсмологи сообщили об очередном землетрясении у берегов Турции

Возле побережья Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в 19:59 по времени UTC (22:59 по Москве). Глубина залегания очага — 10 километров. Эпицентр располагался в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин. Толчки ощутили в одноимённом городе, который расположен на левом краю Анатолийского разлома. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Погибло 49 тысяч человек. Толчки ощущались и в соседних странах, в Сирии жертвами стали около восьми с половиной тысяч человек. Мощность стихийного бедствия была сравнима со взрывом 500 атомных бомб, разрушенными оказались целые города. Полиция Турции выявила более 560 застройщиков и подрядчиков, допустивших нарушения при строительстве зданий, что усугубило последствия. Турецкие власти оценили ущерб в 105 миллиардов долларов.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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