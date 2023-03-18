Мощное землетрясение всколыхнуло турецкий город на левом краю Анатолийского разлома

Подземные толчки произошли в 19:59 по времени UTC (22:59 по Москве). Глубина залегания очага — 10 километров. Эпицентр располагался в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин. Толчки ощутили в одноимённом городе, который расположен на левом краю Анатолийского разлома. О жертвах и разрушениях не сообщается.