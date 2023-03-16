Собака Кукла из Петербурга пять дней помогала искать пострадавших при землетрясениях в Турции

Поисковая бордер-колли по кличке Вжик из Санкт-Петербурга спасла жизнь потерявшемуся на природе юноше. По словам хозяйки Вжика Дарьи Крыловой, на след собака напала уже через 500 метров после входа в лес.

"Всё было достаточно критично. Мы уже выносили человека к реанимации", — рассказала она телеканалу "Санкт-Петербург".

Сюжет о петербургских поисковых собаках. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

А Кукла и её хозяйка Лидия Троицкая из поисково-спасательного отряда "Экстремум" помогали спасать людей в турецком Адыямане, серьёзно пострадавшем в ходе череды разрушительных землетрясений. Тридцать человек и четыре собаки провели в населённом пункте пять дней.

"К сожалению, там на весь город было найдено не так много живых людей. Мы находили тела. Эти собаки, когда они много дней работают безрезультатно, они, конечно, расстраиваются", — добавила она.

Дабы этого не происходило, кинологи порой прячут на учебных объектах статистов — условно пострадавших людей. Однако затяжные безуспешные поиски всё равно влекут за собой "собачье выгорание".