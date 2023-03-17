Ущерб от разрушительных землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов
Общий ущерб от нескольких разрушительных февральских землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на Министерство казначейства страны.
"Ущерб от "стихийного бедствия века" составил около двух триллионов турецких лир (более 105 миллиардов долларов. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.
Это в шесть раз больше, чем после землетрясений в районе Мраморного моря в 1999 году. При этом непосредственный материальный ущерб от стихийного бедствия составил 1,6 триллиона лир, уточнили в министерстве. Общие убытки соизмеримы с 9% прогнозируемого ВНП в стране в 2023 году.
Напомним, жители юго-востока Турции ощутили первые подземные толчки в ночь на 6 февраля. Через девять часов произошло второе землетрясение. В результате в Турции погибло 49 тысяч человек. В соседней Сирии жертвами стали около восьми с половиной тысяч человек. По смертоносности по сравнению с землетрясениями, происходившими когда-либо на территории современной Турции, оно уступает лишь землетрясению в Киликии в 1268 году. По словам властей, мощность стихийного бедствия была сравнима со взрывом 500 атомных бомб. В то же время полиция выявила более 560 застройщиков и подрядчиков, допустивших нарушения при строительстве зданий.
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