Ущерб от разрушительных землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов

Это в шесть раз больше, чем после землетрясений в районе Мраморного моря в 1999 году. При этом непосредственный материальный ущерб от стихийного бедствия составил 1,6 триллиона лир, уточнили в министерстве. Общие убытки соизмеримы с 9% прогнозируемого ВНП в стране в 2023 году.

Напомним, жители юго-востока Турции ощутили первые подземные толчки в ночь на 6 февраля. Через девять часов произошло второе землетрясение. В результате в Турции погибло 49 тысяч человек. В соседней Сирии жертвами стали около восьми с половиной тысяч человек. По смертоносности по сравнению с землетрясениями, происходившими когда-либо на территории современной Турции, оно уступает лишь землетрясению в Киликии в 1268 году. По словам властей, мощность стихийного бедствия была сравнима со взрывом 500 атомных бомб. В то же время полиция выявила более 560 застройщиков и подрядчиков, допустивших нарушения при строительстве зданий.