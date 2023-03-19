Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения на юге Эквадора выросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба президента страны. В больницах также находятся раненые.

Последствия землетрясения в Эквадоре. Видео © Twitter / Chufl3t3r0

Так, 11 человек погибли в провинции Эль-Оро, ещё один — в провинции Асуай.