Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12 человек
Число погибших в результате сильного землетрясения на юге Эквадора выросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба президента страны. В больницах также находятся раненые.
Последствия землетрясения в Эквадоре. Видео © Twitter / Chufl3t3r0
Так, 11 человек погибли в провинции Эль-Оро, ещё один — в провинции Асуай.
Напомним, эпицентр землетрясения располагался в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров. Подземные толки ощущались в нескольких провинциях страны.
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Twitter / Chufl3t3r0