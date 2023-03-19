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19 марта, 01:06

Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения на юге Эквадора выросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба президента страны. В больницах также находятся раненые.

Последствия землетрясения в Эквадоре. Видео © Twitter / Chufl3t3r0

Так, 11 человек погибли в провинции Эль-Оро, ещё один — в провинции Асуай.

Напомним, эпицентр землетрясения располагался в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров. Подземные толки ощущались в нескольких провинциях страны.

Ущерб от разрушительных землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов

Ущерб от разрушительных землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов

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Twitter / Chufl3t3r0

Иван Косицын
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