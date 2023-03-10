Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого Карлсруэ
Обстановка у аптеки в Карлсруэ. Обложка © Twitter / RADARID
Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ, полиция ФРГ проводит на месте ЧП крупномасштабную операцию. Об этом сообщило DPA со ссылкой на правоохранителей.
"На данный момент события преступления продолжаются", — уточнили в полиции. По данным агентства, в аптеке могут находиться несколько человек.
А 9 марта житель Нижневартовска Владимир Широков открыл стрельбу с балкона дома на улице Северной. В заложниках он удерживал маленького сына. В конце концов злоумышленник добровольно сдался полицейским. Как позже стало известно, Широков работал в мэрии города.