Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 17:20

Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого Карлсруэ

<p>Обстановка у аптеки в Карлсруэ. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RADARIDNEWS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RADARID</a></p>

Обстановка у аптеки в Карлсруэ. Обложка © Twitter / RADARID

Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ, полиция ФРГ проводит на месте ЧП крупномасштабную операцию. Об этом сообщило DPA со ссылкой на правоохранителей.

"На данный момент события преступления продолжаются", — уточнили в полиции. По данным агентства, в аптеке могут находиться несколько человек.

Росгвардия показала видео штурма магазина в Тюмени, где неадекват удерживал заложника

Росгвардия показала видео штурма магазина в Тюмени, где неадекват удерживал заложника

А 9 марта житель Нижневартовска Владимир Широков открыл стрельбу с балкона дома на улице Северной. В заложниках он удерживал маленького сына. В конце концов злоумышленник добровольно сдался полицейским. Как позже стало известно, Широков работал в мэрии города.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров