Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого Карлсруэ

Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ, полиция ФРГ проводит на месте ЧП крупномасштабную операцию. Об этом сообщило DPA со ссылкой на правоохранителей.

"На данный момент события преступления продолжаются", — уточнили в полиции. По данным агентства, в аптеке могут находиться несколько человек.