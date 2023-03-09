Житель Нижневартовска открыл стрельбу с балкона

В Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома, который находится по адресу Северная, 50 а. По словам очевидцев, злоумышленник стреляет с девятого этажа, местные жители слышали по меньшей мере восемь выстрелов.

В Нижневартовске оцеплен дом, откуда стреляет мужчина. Видео © VK / chp.nv86

Как сообщает "Вестник Сургутского района", на месте ЧП уже находятся полиция, бригада скорой помощи и спасатели. Жителей двух подъездов эвакуировали.

По данным Mash, мужчина перед этим выпил алкоголь с десятками таблеток антигистаминного средства. По предварительной информации, с ним в квартире находится ребёнок. Злоумышленник забаррикадировался, угрожает самоубийством и лишением жизни сына.

Злоумышленник, открывший стрельбу в Нижневартовске. Видео © Mash

У мужчины может быть два ружья: двуствольное и одноствольное. Он также утверждает, что заминировал подъезд. А ещё говорит, что местные чиновники якобы убили его любимую, а его личность перешили биоэкспериментами.