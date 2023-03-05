В Петербурге пьяный "ковбой" устроил стрельбу по прохожим и ранил троих мужчин

Агрессивный петербуржец устроил "вестерн" прямо в центре Северной столицы на улице Рубинштейна: он начал стрелять в прохожих и ранил троих мужчин. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

В центре Петербурга "ковбой" устроил стрельбу по прохожим и ранил троих мужчин. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

Всё произошло на улице Рубинштейна, у дома № 7. Там 29-летний Дмитрий стал без разбора палить по прохожим из травмата Grand Power TQ 1. На опубликованных кадрах видно, что петербуржец стоит в компании двух человек, после чего начинает стрелять по ним. Затем видно, что мужчина идёт по оживлённому тротуару и смело размахивает пистолетом, с деловым видом ковыряясь в сумке.

В итоге "ковбоя" скрутили люди на улице прохожие, а подоспевшая полиция изъяла у него ствол и газовый баллончик. Он успел ранить троих мужчин: их с различными ранениями корпуса и конечностей забрали в Мариинскую больницу. Известно, что у всех состояние средней тяжести, одного отпустили домой.

Как уточнили в Росгвардии Санкт-Петербурга, хулиган в момент нападения на людей был пьян. Сразу после ЧП его отправили в вытрезвитель. В его отношении возбудили дело за хулиганство с применением оружия.