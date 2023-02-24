В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа
В центре Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Фото © LIFE
В центре Санкт-Петербурга мужчина 1972 года рождения выстрелил в сотрудника ОМОНа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в сотрудника ОМОНа. Видео © LIFE
"Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — указали в ведомстве.
Там добавили, что стрелявший мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Из какого оружия стрелял задержанный, пока не уточняется. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее Лайф писал о том, что в Ямало-Ненецком автономном округе сотрудник агрофермы случайно застрелил местного жителя во время отстрела оленей.