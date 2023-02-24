В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа

В центре Санкт-Петербурга мужчина 1972 года рождения выстрелил в сотрудника ОМОНа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в сотрудника ОМОНа. Видео © LIFE

"Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — указали в ведомстве.

Там добавили, что стрелявший мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Из какого оружия стрелял задержанный, пока не уточняется. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.