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24 февраля, 10:17

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа

<p>В центре Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Фото © LIFE</p>

В центре Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Фото © LIFE

В центре Санкт-Петербурга мужчина 1972 года рождения выстрелил в сотрудника ОМОНа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в сотрудника ОМОНа. Видео © LIFE

"Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — указали в ведомстве.

Там добавили, что стрелявший мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Из какого оружия стрелял задержанный, пока не уточняется. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Южнокорейский солдат по ошибке выстрелил возле границы с КНДР

Южнокорейский солдат по ошибке выстрелил возле границы с КНДР

Ранее Лайф писал о том, что в Ямало-Ненецком автономном округе сотрудник агрофермы случайно застрелил местного жителя во время отстрела оленей.

Илья Суриков
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