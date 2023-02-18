Украинец вышел из машины и с криком "Стой!" открыл стрельбу

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины мужчина вечером 18 февраля вышел из машины на улице и открыл стрельбу. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В телеграм-канале издание опубликовало видео, как автомобиль останавливается на парковке, оттуда выходит мужчина и внезапно начинает стрелять из ружья с криком "Стой!". После он возвращается в салон автомобиля и уезжает. В машине заметен ещё один человек, который не препятствует выходке водителя. Там же говорится, что стрелка уже задержали, проводятся следственные действия. Официальная информация от правоохранительных органов по этому инциденту пока не поступала.