Толпа людей в панике выбежала из торгового центра в Париже, услышав "выстрелы"

В районе Ла-Дефанс Парижа толпа людей в панике выбежала из торгового центра Quatre Temps. Об этом заявил телеканал BFM. Пользователи соцсетей сообщили, что всё произошло в 17:15 по местному времени (19:15 мск) после звуков стрельбы, однако эта информация официально не подтверждена.