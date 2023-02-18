Толпа людей в панике выбежала из торгового центра в Париже, услышав "выстрелы"
В торговом центре в Париже началась массовая паника из-за самоубийства посетителя
В районе Ла-Дефанс Парижа толпа людей в панике выбежала из торгового центра Quatre Temps. Об этом заявил телеканал BFM. Пользователи соцсетей сообщили, что всё произошло в 17:15 по местному времени (19:15 мск) после звуков стрельбы, однако эта информация официально не подтверждена.
В Париже толпа людей в панике выбегает из торгового центра. Видео © Twitter / Disclose.tv / Truthseeker
По данным СМИ, напугать людей мог другой шум, связанный с самоубийством посетителя. На месте работают правоохранительные органы. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в "Твиттере" сообщил о проведении "полицейской операции". Между станциями метро "Ла-Дефанс" и "Эспланад-де-ла-Дефанс" на два часа после случившегося было остановлено движение.
Ранее Лайф писал, что у торгового центра в Ростове-на-Дону произошла стрельба. К счастью, никто не пострадал. Полиции удалось выяснить личность стрелявшего, он попал на камеры видеонаблюдения. В розыск был объявлен некий Уткин В. 1972 года рождения, его задержали.
Twitter / Truthseeker