Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 18:27
4700

Толпа людей в панике выбежала из торгового центра в Париже, услышав "выстрелы"

В торговом центре в Париже началась массовая паника из-за самоубийства посетителя

В районе Ла-Дефанс Парижа толпа людей в панике выбежала из торгового центра Quatre Temps. Об этом заявил телеканал BFM. Пользователи соцсетей сообщили, что всё произошло в 17:15 по местному времени (19:15 мск) после звуков стрельбы, однако эта информация официально не подтверждена.

В Париже толпа людей в панике выбегает из торгового центра. Видео © Twitter / Disclose.tv / Truthseeker

По данным СМИ, напугать людей мог другой шум, связанный с самоубийством посетителя. На месте работают правоохранительные органы. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в "Твиттере" сообщил о проведении "полицейской операции". Между станциями метро "Ла-Дефанс" и "Эспланад-де-ла-Дефанс" на два часа после случившегося было остановлено движение.

Из ТРЦ в Мурманске эвакуировали тысячу человек из-за задымления автомобиля на парковке

Из ТРЦ в Мурманске эвакуировали тысячу человек из-за задымления автомобиля на парковке

Ранее Лайф писал, что у торгового центра в Ростове-на-Дону произошла стрельба. К счастью, никто не пострадал. Полиции удалось выяснить личность стрелявшего, он попал на камеры видеонаблюдения. В розыск был объявлен некий Уткин В. 1972 года рождения, его задержали.

Обложка ©

Twitter / Truthseeker

Никита Осипов
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров