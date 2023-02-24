Момент выстрела в сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга попал на видео

Росгвардия опубликовала видео, на котором запечатлён конфликт между мужчиной и правоохранителями, в результате которого оказался ранен сотрудник ОМОНа "Бастион". В ведомстве отметили, что пострадавший героически попытался задержать вооружённого нарушителя.

"Видео героического поступка сотрудника ОМОНа Росгвардии в Санкт-Петербурге, который, увидев вооружённого человека в людном месте, не прошёл мимо, а предпринял попытку задержания и был ранен", — говорится в сообщении Росгвардии Северо-Западного округа.

Судя по кадрам, виновник случившегося расположился возле колонны одного из зданий в центре Петербурга. В момент, когда он начал доставать оружие, происходящее заметил сотрудник ОМОНа и двинулся в его сторону, чтобы остановить. После этого мужчина выстрелил в силовика в упор. Затем стрелявшего задержали несколько других правоохранителей, которые были поблизости.