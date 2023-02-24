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24 февраля, 12:30

Момент выстрела в сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга попал на видео

Росгвардия опубликовала видео, на котором запечатлён конфликт между мужчиной и правоохранителями, в результате которого оказался ранен сотрудник ОМОНа "Бастион". В ведомстве отметили, что пострадавший героически попытался задержать вооружённого нарушителя.

"Видео героического поступка сотрудника ОМОНа Росгвардии в Санкт-Петербурге, который, увидев вооружённого человека в людном месте, не прошёл мимо, а предпринял попытку задержания и был ранен", — говорится в сообщении Росгвардии Северо-Западного округа.

Сотрудник ОМОНа был ранен при попытке задержать вооружённого мужчину. Видео © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Судя по кадрам, виновник случившегося расположился возле колонны одного из зданий в центре Петербурга. В момент, когда он начал доставать оружие, происходящее заметил сотрудник ОМОНа и двинулся в его сторону, чтобы остановить. После этого мужчина выстрелил в силовика в упор. Затем стрелявшего задержали несколько других правоохранителей, которые были поблизости.

Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге имел при себе коктейли Молотова и два ружья

Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге имел при себе коктейли Молотова и два ружья

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв намерен ходатайствовать о награждении государственной наградой раненого сотрудника ОМОНа.

Ранее Лайф писал о том, что в центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавшего госпитализировали. Известно, что он находится в крайне тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Илья Суриков
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