Момент выстрела в сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга попал на видео
Росгвардия опубликовала видео, на котором запечатлён конфликт между мужчиной и правоохранителями, в результате которого оказался ранен сотрудник ОМОНа "Бастион". В ведомстве отметили, что пострадавший героически попытался задержать вооружённого нарушителя.
"Видео героического поступка сотрудника ОМОНа Росгвардии в Санкт-Петербурге, который, увидев вооружённого человека в людном месте, не прошёл мимо, а предпринял попытку задержания и был ранен", — говорится в сообщении Росгвардии Северо-Западного округа.
Сотрудник ОМОНа был ранен при попытке задержать вооружённого мужчину. Видео © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ
Судя по кадрам, виновник случившегося расположился возле колонны одного из зданий в центре Петербурга. В момент, когда он начал доставать оружие, происходящее заметил сотрудник ОМОНа и двинулся в его сторону, чтобы остановить. После этого мужчина выстрелил в силовика в упор. Затем стрелявшего задержали несколько других правоохранителей, которые были поблизости.
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв намерен ходатайствовать о награждении государственной наградой раненого сотрудника ОМОНа.
Ранее Лайф писал о том, что в центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавшего госпитализировали. Известно, что он находится в крайне тяжёлом состоянии.
Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ