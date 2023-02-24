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24 февраля, 12:14

Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге имел при себе коктейли Молотова и два ружья

Мужчина, который выстрелил в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге, при себе имел два коктейля Молотова, два ружья 16-го и 12-го калибров и патроны к ним. Об этом Лайфу сообщил источник. Также в нашем распоряжении оказались кадры допроса стрелка.

Видео допроса мужчины, стрелявшего в омоновца в Петербурге. Видео © LIFE

Весь этот арсенал 50-летний злоумышленник прихватил с собой из дома и сел на частное такси до улицы Садовой. Оттуда он дошёл до Невского проспекта, где поставил колонку и включил музыку. Сотрудники Росгвардии обратили на это внимание и подошли к странному мужчине. В ответ он сказал им убегать, а при попытке задержания выстрелил в одного из правоохранителей. Сейчас пострадавший находится на операции в больнице. У него множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза.

Коктейли Молотова, которые найдены у выстрелившего в омоновца в Петербурге. Фото © LIFE

Коктейли Молотова, которые найдены у выстрелившего в омоновца в Петербурге. Фото © LIFE

Как пишет SHOT, помимо ружей, патронов и коктейлей Молотова у злоумышленника были при себе муляж гранаты, кортик в ножнах, газовый баллончик и пистолет.

Раненный при стрельбе в Петербурге сотрудник ОМОНа находится в крайне тяжёлом состоянии

Раненный при стрельбе в Петербурге сотрудник ОМОНа находится в крайне тяжёлом состоянии

Напомним, ранее Лайф публиковал видео инцидента. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
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