Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге имел при себе коктейли Молотова и два ружья

Мужчина, который выстрелил в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге, при себе имел два коктейля Молотова, два ружья 16-го и 12-го калибров и патроны к ним. Об этом Лайфу сообщил источник. Также в нашем распоряжении оказались кадры допроса стрелка.

Весь этот арсенал 50-летний злоумышленник прихватил с собой из дома и сел на частное такси до улицы Садовой. Оттуда он дошёл до Невского проспекта, где поставил колонку и включил музыку. Сотрудники Росгвардии обратили на это внимание и подошли к странному мужчине. В ответ он сказал им убегать, а при попытке задержания выстрелил в одного из правоохранителей. Сейчас пострадавший находится на операции в больнице. У него множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза.