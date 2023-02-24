Раненный при стрельбе в Петербурге сотрудник ОМОНа находится в крайне тяжёлом состоянии

Сотрудник ОМОНа, который пострадал при стрельбе в центре Санкт-Петербурга, находится в крайне тяжёлом состоянии. По информации kp.ru, его доставили в Мариинскую больницу.

"Состояние крайне тяжёлое. Делают операцию. Но прогнозы никто не даёт, лучшие специалисты делают всё что могут", — заявил источник издания.