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24 февраля, 11:19

В Бурятии полицейский на иномарке влетел в здание ДК, погибло три человека

В селе Хоринск Республики Бурятия местный полицейский врезался в здание Дома культуры, в результате чего погибло три человека, которые в тот момент ехали с ним в салоне автомобиля "Тойота". По информации Лайфа, трагедия произошла 24 февраля около 3:40 по местному времени.

За рулём иномарки находился лейтенант полиции. Что стало причиной трагедии, предстоит установить. Добавим, что в результате аварии ещё два человека пострадали: у одного из них выявлен вывих левого тазобедренного сустава, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом шейки бедра и сотрясение головного мозга.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Туве пять человек погибли в результате столкновения УАЗа и Renault Logan, которое произошло из-за пьяного водителя одного из автомобилей.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Артур Белкин
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