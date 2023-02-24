В Бурятии полицейский на иномарке влетел в здание ДК, погибло три человека

В селе Хоринск Республики Бурятия местный полицейский врезался в здание Дома культуры, в результате чего погибло три человека, которые в тот момент ехали с ним в салоне автомобиля "Тойота". По информации Лайфа, трагедия произошла 24 февраля около 3:40 по местному времени.

За рулём иномарки находился лейтенант полиции. Что стало причиной трагедии, предстоит установить. Добавим, что в результате аварии ещё два человека пострадали: у одного из них выявлен вывих левого тазобедренного сустава, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом шейки бедра и сотрясение головного мозга.