Фанат устроил стрельбу на концерте рэпера Мота в Москве
На концерте рэпера Мота в Москве фанат устроил стрельбу. По данным Лайфа, это произошло накануне в баре "Mемо" на улице Родчельской.
Всё началось с того, что семь зрителей пытались пройти к музыканту на сцену, однако их не пустила охрана. Компании это не понравилось, в итоге гости стали возмущаться и их вывели на улицу. При этом один из дебоширов был с личными охранниками, у которых он решил позаимствовать травматический пистолет. Когда у буйного мужчины попытались отобрать оружие, он выстрелил в землю. После этого телохранители сами забрали у "важного гостя" травмат, отвели его в чёрный Mercedes и уехали в неизвестном направлении. По камерам отследить машину пока не получилось, так как она была припаркована далеко от бара. Грозного фаната артиста сейчас ищут правоохранители.
Один из сотрудников охраны заведения во время инцидента позвонил в полицию. На место приехал наряд, однако к тому моменту вооружённый мужчина уже скрылся.
Ранее Лайф писал, что в Омске мужчина прервал свидание своей бывшей девушки и увёз её на кладбище. Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".
ТАСС / Сергей Бобылев