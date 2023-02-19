Фанат устроил стрельбу на концерте рэпера Мота в Москве

Всё началось с того, что семь зрителей пытались пройти к музыканту на сцену, однако их не пустила охрана. Компании это не понравилось, в итоге гости стали возмущаться и их вывели на улицу. При этом один из дебоширов был с личными охранниками, у которых он решил позаимствовать травматический пистолет. Когда у буйного мужчины попытались отобрать оружие, он выстрелил в землю. После этого телохранители сами забрали у "важного гостя" травмат, отвели его в чёрный Mercedes и уехали в неизвестном направлении. По камерам отследить машину пока не получилось, так как она была припаркована далеко от бара. Грозного фаната артиста сейчас ищут правоохранители.