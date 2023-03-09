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9 марта, 06:39

Ребёнок, которого удерживал вооружённый мужчина в Нижневартовске, освобождён

<p>Ребёнок, которого удерживал вооружённый отец. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ребёнок, которого удерживал вооружённый отец. Обложка © Telegram / SHOT

Ребёнка, которого в квартире удерживал вооружённый житель Нижневартовска, удалось освободить. По данным ТАСС, он не пострадал.

"Всё хорошо. Ребёнок освобождён. С мужчиной работают силовики", сообщил агентству источник в экстренных службах.

Жена и мать мужчины, устроившего стрельбу в Нижневартовске, просят его сдаться

Жена и мать мужчины, устроившего стрельбу в Нижневартовске, просят его сдаться

Как писал Лайф, в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома, который находится по улице Северной. По некоторым данным, перед этим он выпил алкоголь с десятками таблеток антигистаминного средства. Как стало известно, злоумышленником оказался сотрудник местной администрации.

Максим Плетнёв
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