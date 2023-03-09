Ребёнок, которого удерживал вооружённый мужчина в Нижневартовске, освобождён
Ребёнок, которого удерживал вооружённый отец. Обложка © Telegram / SHOT
Ребёнка, которого в квартире удерживал вооружённый житель Нижневартовска, удалось освободить. По данным ТАСС, он не пострадал.
"Всё хорошо. Ребёнок освобождён. С мужчиной работают силовики", — сообщил агентству источник в экстренных службах.
Как писал Лайф, в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома, который находится по улице Северной. По некоторым данным, перед этим он выпил алкоголь с десятками таблеток антигистаминного средства. Как стало известно, злоумышленником оказался сотрудник местной администрации.