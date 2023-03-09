Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 06:25

Жена и мать мужчины, устроившего стрельбу в Нижневартовске, просят его сдаться

К месту стрельбы в Нижневартовске, которую устроил местный житель, прибыли его супруга и мать. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

На место стрельбы в Нижневартовске приехали жена и мать преступника. Видео © VK / "НЕ" Типичный Ханты-Мансийск

На опубликованных в Сети кадрах видно, как одну из женщин сотрудники полиции проводят за оцепление. По некоторым данным, она просит его сдаться правоохранителям и отпустить ребёнка, который в данный момент находится с ним в одной квартире. На данный момент из дома эвакуированы все жильцы.

Лайф публикует видео с места стрельбы в Нижневартовске

Лайф публикует видео с места стрельбы в Нижневартовске

Ранее Лайф сообщал, что в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома, который находится по улице Северной. По некоторым данным, перед этим он выпил алкоголь с десятками таблеток антигистаминного средства, а в квартире с ним находится ребёнок.

Обложка ©

VK / "НЕ" Типичный Ханты-Мансийск

Артур Белкин
  • Новости
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров