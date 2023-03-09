Жена и мать мужчины, устроившего стрельбу в Нижневартовске, просят его сдаться

К месту стрельбы в Нижневартовске, которую устроил местный житель, прибыли его супруга и мать. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

На место стрельбы в Нижневартовске приехали жена и мать преступника. Видео © VK / "НЕ" Типичный Ханты-Мансийск

На опубликованных в Сети кадрах видно, как одну из женщин сотрудники полиции проводят за оцепление. По некоторым данным, она просит его сдаться правоохранителям и отпустить ребёнка, который в данный момент находится с ним в одной квартире. На данный момент из дома эвакуированы все жильцы.