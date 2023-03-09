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9 марта, 05:52

Лайф публикует видео с места стрельбы в Нижневартовске

SHOT: Открывшим стрельбу по людям в Нижневартовске оказался сотрудник мэрии города

Стрельбу с балкона по людям в Нижневартовске открыл сотрудник местной мэрии Владимир Ш., сообщает SHOT.

Район места стрельбы в Нижневартовске оцеплен. Видео © Telegram / SHOT

Кроме того, он уже выдвинул требования, среди которых звонок от нескольких человек, в том числе и от председателя СК РФ Александра Бастрыкина, и убийство нескольких человек прямо на городской площади. Сейчас район места ЧП оцеплен, а на крышу соседнего дома поднимается снайпер.

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Ранее Лайф сообщал, что в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома, который находится по улице Северной. По некоторым данным, перед этим он выпил алкоголь с десятками таблеток антигистаминного средства, а в квартире с ним находится ребёнок.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Белкин
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