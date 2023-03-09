Лайф публикует видео с места стрельбы в Нижневартовске

Кроме того, он уже выдвинул требования, среди которых звонок от нескольких человек, в том числе и от председателя СК РФ Александра Бастрыкина, и убийство нескольких человек прямо на городской площади. Сейчас район места ЧП оцеплен, а на крышу соседнего дома поднимается снайпер.