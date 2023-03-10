Росгвардия показала видео штурма магазина в Тюмени, где неадекват удерживал заложника

Кадры задержания мужчины, который захватил сотрудника круглосуточного магазина в Тюмени и угрожал ему ножом, опубликовала Росгвардия.

Операция по освобождению заложника в Тюмени. Видео © Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области

"Незамедлительно территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции, прибыли руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб", — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ходе операции сотрудникам СОБРа Росгвардии удалось задержать злоумышленника и освободить заложника. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, помещение обследуют специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОНа Росгвардии со служебными собаками.

Как уточнили в МВД по Тюменской области, захвативший сотрудника магазина ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ "Захват заложника". Подозреваемому грозит до 15 лет.



