Росгвардия показала видео штурма магазина в Тюмени, где неадекват удерживал заложника
Росгвардия опубликовала видео задержания захватчика заложника в Тюмени
Операция по освобождению заложника в Тюмени. Фото © Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области
Кадры задержания мужчины, который захватил сотрудника круглосуточного магазина в Тюмени и угрожал ему ножом, опубликовала Росгвардия.
Операция по освобождению заложника в Тюмени. Видео © Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области
"Незамедлительно территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции, прибыли руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб", — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В ходе операции сотрудникам СОБРа Росгвардии удалось задержать злоумышленника и освободить заложника. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, помещение обследуют специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОНа Росгвардии со служебными собаками.
Как уточнили в МВД по Тюменской области, захвативший сотрудника магазина ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ "Захват заложника". Подозреваемому грозит до 15 лет.
Напомним, ЧП произошло минувшей ночью в круглосуточном магазине в Тюмени. Неадекват ворвался в магазин, где, угрожая ножом, удерживал заложника. Злоумышленник записывал видео про то, что якобы никому нет дела до происходящего, однако вскоре его вывели из торговой точки с заломленными за спину руками.