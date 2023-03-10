"Пустой зал, куча крови": В Тюмени неадекват с ножом взял мужчину в заложники

В Тюмени сотрудники Росгвардии освободили заложника. ЧП произошло минувшей ночью в круглосуточном магазине. Злоумышленник записывал видео про то, что якобы никому нет дела до происходящего, однако вскоре его вывели из торговой точки с заломленными за спину руками.

В Тюмени мужчина удерживает заложника в магазине. Видео © Telegram / tmn_incident

На этих кадрах видно, что один мужчина удерживает другого и размахивает перед его лицом ножом. Он показывает, что помещение залито кровью, и утверждает, что она его, а не заложника.