"Пустой зал, куча крови": В Тюмени неадекват с ножом взял мужчину в заложники
В Тюмени бойцы Росгвардии освободили заложника
Захватчика заложника выводят из магазина. Фото © Росгвардия
В Тюмени сотрудники Росгвардии освободили заложника. ЧП произошло минувшей ночью в круглосуточном магазине. Злоумышленник записывал видео про то, что якобы никому нет дела до происходящего, однако вскоре его вывели из торговой точки с заломленными за спину руками.
В Тюмени мужчина удерживает заложника в магазине. Видео © Telegram / tmn_incident
На этих кадрах видно, что один мужчина удерживает другого и размахивает перед его лицом ножом. Он показывает, что помещение залито кровью, и утверждает, что она его, а не заложника.
"Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области совместно с сотрудниками взаимодействующих органов освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате", — говорится в сообщении на странице уральского управления Росгвардии.
А накануне, как рассказывал Лайф, в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома на улице Северной. В квартире он удерживал маленького ребёнка. В конце концов дебошир добровольно сдался полицейским и отпустил сына. Как позже стало известно, злоумышленник работает в местной мэрии.