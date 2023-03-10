Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 04:06

"Пустой зал, куча крови": В Тюмени неадекват с ножом взял мужчину в заложники

В Тюмени бойцы Росгвардии освободили заложника

<p>Захватчика заложника выводят из магазина. Фото © Росгвардия</p>

Захватчика заложника выводят из магазина. Фото © Росгвардия

В Тюмени сотрудники Росгвардии освободили заложника. ЧП произошло минувшей ночью в круглосуточном магазине. Злоумышленник записывал видео про то, что якобы никому нет дела до происходящего, однако вскоре его вывели из торговой точки с заломленными за спину руками.

В Тюмени мужчина удерживает заложника в магазине. Видео © Telegram / tmn_incident

На этих кадрах видно, что один мужчина удерживает другого и размахивает перед его лицом ножом. Он показывает, что помещение залито кровью, и утверждает, что она его, а не заложника.

"Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области совместно с сотрудниками взаимодействующих органов освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате", — говорится в сообщении на странице уральского управления Росгвардии.

СК показал видео с моментом спасения ребёнка из квартиры вооружённого чиновника в Нижневартовске

СК показал видео с моментом спасения ребёнка из квартиры вооружённого чиновника в Нижневартовске

А накануне, как рассказывал Лайф, в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома на улице Северной. В квартире он удерживал маленького ребёнка. В конце концов дебошир добровольно сдался полицейским и отпустил сына. Как позже стало известно, злоумышленник работает в местной мэрии.

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Тюменская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров