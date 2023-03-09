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9 марта, 08:31

СК показал видео с моментом спасения ребёнка из квартиры вооружённого чиновника в Нижневартовске

СК опубликовал видео задержания вооружённого мужчины в Нижневартовске

СК опубликовал видео с моментом спасения сына вооружённого чиновника из Нижневартовска, который заперся в квартире и стрелял с балкона. Также на кадрах — задержание самого злоумышленника и съёмка его арсенала.

Задержание вооружённого мужчины в Нижневартовске и работа следователей на месте преступления. Видео © СК РФ

Лайф публикует видео с места стрельбы в Нижневартовске

Лайф публикует видео с места стрельбы в Нижневартовске

Напомним, ранее в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома на улице Северной. В квартире он удерживал маленького ребёнка. В конце концов дебошир добровольно сдался полицейским и отпустил сына. Как позже стало известно, злоумышленник работает в местной мэрии.

Обложка ©

СК РФ

Александра Вишнякова
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