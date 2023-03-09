Устроивший стрельбу в жилом доме в Нижневартовске сдался полицейским
Житель Нижневартовска, устроивший стрельбу с балкона жилого дома по улице Северной, добровольно сдался полицейским. Об этом сообщает SHOT.
Обстановка возле дома в Нижневартовске, где местный житель устроил стрельбу. Видео © Telegram / SHOT
Кроме того, он отпустил своего сына, которого удерживал в квартире, а произошло это в результате проведённых переговоров.
Лайф писал, что в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома, который находится по улице Северной. По некоторым данным, перед этим он выпил алкоголь с десятками таблеток антигистаминного средства. Как позже стало известно, злоумышленник работает в местной мэрии.
Telegram/SHOT