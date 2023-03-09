Устроивший стрельбу в жилом доме в Нижневартовске сдался полицейским

Житель Нижневартовска, устроивший стрельбу с балкона жилого дома по улице Северной, добровольно сдался полицейским. Об этом сообщает SHOT .

Кроме того, он отпустил своего сына, которого удерживал в квартире, а произошло это в результате проведённых переговоров.