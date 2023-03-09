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9 марта, 06:53

Устроивший стрельбу в жилом доме в Нижневартовске сдался полицейским

Житель Нижневартовска, устроивший стрельбу с балкона жилого дома по улице Северной, добровольно сдался полицейским. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка возле дома в Нижневартовске, где местный житель устроил стрельбу. Видео © Telegram / SHOT

Кроме того, он отпустил своего сына, которого удерживал в квартире, а произошло это в результате проведённых переговоров.

Жена и мать мужчины, устроившего стрельбу в Нижневартовске, просят его сдаться

Жена и мать мужчины, устроившего стрельбу в Нижневартовске, просят его сдаться

Лайф писал, что в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома, который находится по улице Северной. По некоторым данным, перед этим он выпил алкоголь с десятками таблеток антигистаминного средства. Как позже стало известно, злоумышленник работает в местной мэрии.

Обложка ©

Telegram/SHOT

Артур Белкин
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