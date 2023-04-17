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17 апреля, 07:09

До четырёх выросло число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене

<p>Последствия взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Казахстане. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/qr_tjm/4604" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ҚР ТЖМ | МЧС РК</a></p>

Последствия взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Казахстане. Обложка © Telegram / ҚР ТЖМ | МЧС РК

До четырёх человек увеличилось число погибших в результате взрыва газа, который произошёл в двухэтажном жилом доме в казахстанском Жанаозене. Об этом сообщили в МЧС республики.

"В 11:45 (09:45 мск) из-под завалов извлечено тело женщины. Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми четыре человека и четыре погибших", — говорится в сообщении ведомства.

Госпитализировано шесть жителей. При этом в настоящее время в оперативных работах по разбору завалов задействовано около 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, кинологический расчёт, Национальная гвардия, правоохранители, скорая медицинская помощь, а также волонтёры и неравнодушные жители.

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Напомним, сегодня в Жанаозене (Республика Казахстан) в пять утра по местному времени произошёл взрыв в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме. После хлопка обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров. Ранее было известно лишь об одном погибшем и 13 пострадавших. Уточнялось, что в больницу было направлено пять жителей, а семерых после оказания помощи на месте отпустили.

Николь Вербер
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