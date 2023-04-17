До четырёх выросло число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене

До четырёх человек увеличилось число погибших в результате взрыва газа, который произошёл в двухэтажном жилом доме в казахстанском Жанаозене. Об этом сообщили в МЧС республики.

"В 11:45 (09:45 мск) из-под завалов извлечено тело женщины. Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми четыре человека и четыре погибших", — говорится в сообщении ведомства.

Госпитализировано шесть жителей. При этом в настоящее время в оперативных работах по разбору завалов задействовано около 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, кинологический расчёт, Национальная гвардия, правоохранители, скорая медицинская помощь, а также волонтёры и неравнодушные жители.