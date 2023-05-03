В Совфеде пообещали врагам России оглушительную "обратку" после атаки дрона на Кремль
Сенатор Ковитиди назвала атаку БПЛА на Кремль дерзким вызовом, брошенным России
Террористическая атака на Кремль, предпринятая противниками России, требует детального анализа и конкретных выводов. Об этом в беседе с Лайфом заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Она назвала произошедшее "откровенным вызовом", который спускать с рук ни в коем случае нельзя.
"Учитывая текущую военно-политическую ситуацию, мы должны быть особо внимательны и бдительны в том числе в преддверии предстоящего празднования Дня Победы на Красной площади. Что касается террористической атаки на резиденцию президента России, то спускать с рук такой очевидный вызов, брошенный России, категорически нельзя", — сказала собеседница Лайфа.
По словам Ковитиди, наши оппоненты постараются оспорить свою причастность к произошедшему, но это уже не имеет никакого значения.
"Как, где и когда прилетит "обратка", вопрос очевидный и закрытый. Очевидно лишь одно, что враги России её ощутят на 100%", — резюмировала она.
Ранее в Кремле сообщили, что минувшей ночью Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб аппараты выведены из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. Атака дронов не повлияет на планы провести Парад Победы 9 Мая, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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