В Совфеде пообещали врагам России оглушительную "обратку" после атаки дрона на Кремль

Террористическая атака на Кремль, предпринятая противниками России, требует детального анализа и конкретных выводов. Об этом в беседе с Лайфом заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Она назвала произошедшее "откровенным вызовом", который спускать с рук ни в коем случае нельзя.

"Учитывая текущую военно-политическую ситуацию, мы должны быть особо внимательны и бдительны в том числе в преддверии предстоящего празднования Дня Победы на Красной площади. Что касается террористической атаки на резиденцию президента России, то спускать с рук такой очевидный вызов, брошенный России, категорически нельзя", — сказала собеседница Лайфа.

По словам Ковитиди, наши оппоненты постараются оспорить свою причастность к произошедшему, но это уже не имеет никакого значения.