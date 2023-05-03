КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 13:07

Даже флаг не обгорел: Лайф публикует видео с куполом Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов

Лайф публикует видео с куполом Сенатского дворца Кремля после атаки дронов ВСУ

В распоряжении Лайфа оказались кадры с куполом Сенатского дворца Кремля после атаки ударных беспилотников ВСУ. Видео в редакцию прислал читатель.

Купол Сенатского дворца Кремля после атаки украинских беспилотников. Видео © LIFE

Как понятно по ролику, развевающийся над куполом флаг России в результате атаки даже не обгорел. На кадрах с другой стороны купола можно наблюдать, что никаких повреждений он не получил.

Кремль раскрыл местонахождение Путина во время налёта ударных дронов ВСУ

Кремль раскрыл местонахождение Путина во время налёта ударных дронов ВСУ

Напомним, сегодня в Кремле сообщили о том, что минувшей ночью Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб аппараты выведены из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. Атака дронов не повлияет на планы провести Парад Победы 9 Мая, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
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