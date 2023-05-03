Даже флаг не обгорел: Лайф публикует видео с куполом Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов

В распоряжении Лайфа оказались кадры с куполом Сенатского дворца Кремля после атаки ударных беспилотников ВСУ. Видео в редакцию прислал читатель.

Как понятно по ролику, развевающийся над куполом флаг России в результате атаки даже не обгорел. На кадрах с другой стороны купола можно наблюдать, что никаких повреждений он не получил.