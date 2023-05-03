Даже флаг не обгорел: Лайф публикует видео с куполом Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Лайф публикует видео с куполом Сенатского дворца Кремля после атаки дронов ВСУ
В распоряжении Лайфа оказались кадры с куполом Сенатского дворца Кремля после атаки ударных беспилотников ВСУ. Видео в редакцию прислал читатель.
Купол Сенатского дворца Кремля после атаки украинских беспилотников. Видео © LIFE
Как понятно по ролику, развевающийся над куполом флаг России в результате атаки даже не обгорел. На кадрах с другой стороны купола можно наблюдать, что никаких повреждений он не получил.
Напомним, сегодня в Кремле сообщили о том, что минувшей ночью Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб аппараты выведены из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. Атака дронов не повлияет на планы провести Парад Победы 9 Мая, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
LIFE