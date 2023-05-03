Кремль раскрыл местонахождение Путина во время налёта ударных дронов ВСУ

В момент атаки на Кремль украинских беспилотников президент РФ Владимир Путин находился в совершенно другом месте: он работал в подмосковной резиденции. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Сегодня он работает в Огарёве", — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о местонахождении российского лидера в момент налёта дронов.

Напомним, в Кремле сообщили о том, что минувшей ночью Киев пытался нанести удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб аппараты выведены из строя. Президент не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина.