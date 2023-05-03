ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 12:09
10442

Кремль раскрыл местонахождение Путина во время налёта ударных дронов ВСУ

Песков заявил, что Путина не было в Кремле во время атаки беспилотников

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

В момент атаки на Кремль украинских беспилотников президент РФ Владимир Путин находился в совершенно другом месте: он работал в подмосковной резиденции. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Сегодня он работает в Огарёве", — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о местонахождении российского лидера в момент налёта дронов.

Раскрыта роль западных спецслужб в подготовке покушения на Аксёнова
Раскрыта роль западных спецслужб в подготовке покушения на Аксёнова

Напомним, в Кремле сообщили о том, что минувшей ночью Киев пытался нанести удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб аппараты выведены из строя. Президент не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Криминал
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar