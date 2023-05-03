Раскрыта роль западных спецслужб в подготовке покушения на Аксёнова

"Группа работала через зарубежные страны, получала взрывчатку, электронику — всё, что необходимо для совершения терактов. Участвовало не одно только руководство разведки Украины. Уверен, что ещё помогали спецслужбы других западных стран", — пояснил он.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Было задержано шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки. Аксёнов заявил, что знал о готовящемся покушении, а спецслужбы "вели" подозреваемых.