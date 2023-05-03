КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 10:02

Раскрыта роль западных спецслужб в подготовке покушения на Аксёнова

Аксёнов уверен, что спецслужбы Запада участвовали в подготовке терактов в Крыму

Западные спецслужбы помогали Украине готовить террористические акты против руководства Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Россия-24".

"Группа работала через зарубежные страны, получала взрывчатку, электронику — всё, что необходимо для совершения терактов. Участвовало не одно только руководство разведки Украины. Уверен, что ещё помогали спецслужбы других западных стран", пояснил он.

Аксёнов: Задержанные за подготовку терактов в Крыму ранее подорвали ж/д пути

Аксёнов: Задержанные за подготовку терактов в Крыму ранее подорвали ж/д пути

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Было задержано шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки. Аксёнов заявил, что знал о готовящемся покушении, а спецслужбы "вели" подозреваемых.

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ТАСС / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми
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