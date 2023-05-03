ФСБ предотвратила покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла подготовку покушений на руководителей Крыма. Как сообщили в ведомстве, их готовила агентурная сеть Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым", — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Задержание подозреваемого в подготовке покушения на руководителей Крыма. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По данным ведомства, агенты украинской разведки выбрали своими целями главу Крыма Сергея Аксёнова, председателя парламента региона Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также теракты планировалось устроить на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

В ФСБ добавили, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств является офицер действующего резерва военной разведки Украины Роман Машовец, близкий к начальнику ГУР МО Кириллу Буданову. С 2020 года Машовец занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"В зоне проведённых мероприятий задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО: шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств", — сообщили в ФСБ.

Был пресечён канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.