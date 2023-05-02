КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 14:12

В Запорожье пресекли деятельность ДРГ, в составе которой были два россиянина и украинец

ФСБ задержала причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя диверсантов

Правоохранительные службы в Запорожской области пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили украинец и два россиянина. Они причастны к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ФСБ по региону.

"Выявленные лица причастны к совершению 27 апреля 2023 г. покушения на заместителя начальника УВД — начальника отдела по работе с личным составом УВД "Мелитопольское" ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции А.С. Мищенко, который скончался от полученных ранений", — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что членов ДРГ задержали по горячим следам. Кроме того, эти диверсанты планировали совершить террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции Мелитополя во время майских праздников. Их целью были дестабилизация работы органов власти Запорожской области и устрашение местных жителей.

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Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ под Харьковом и в ЛНР. Кроме того, российские военные поразили подразделения ВСУ на Купянском направлении в ходе спецоперации.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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