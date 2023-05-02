В Запорожье пресекли деятельность ДРГ, в составе которой были два россиянина и украинец

Правоохранительные службы в Запорожской области пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили украинец и два россиянина. Они причастны к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ФСБ по региону.

"Выявленные лица причастны к совершению 27 апреля 2023 г. покушения на заместителя начальника УВД — начальника отдела по работе с личным составом УВД "Мелитопольское" ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции А.С. Мищенко, который скончался от полученных ранений", — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что членов ДРГ задержали по горячим следам. Кроме того, эти диверсанты планировали совершить террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции Мелитополя во время майских праздников. Их целью были дестабилизация работы органов власти Запорожской области и устрашение местных жителей.