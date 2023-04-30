Силовики раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга, совершённое в 1997 году

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершённое в 1997 году. Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Указывается, что преступление совершили два члена петербургской организованной преступной группировки (ОПГ). Один из них следил за Маневичем и передавал информацию о его передвижении, а второй стрелял по машине, в которой был вице-губернатор. Оба признались в совершении преступления. Как оказалось, убийство Маневича заказал лидер тамбовской группировки Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин), он передал исполнителям автомат Калашникова. В ЦОС ФСБ добавили, что следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств убийства продолжаются.